Due senigalliesi in gara ai mondiali italiani

Ci saranno anche due atleti tesserati per la società senigalliese del Luna Sports Academy ai campionati mondiali di pattinaggio che iniziano in Italia. Si tratta di Alessio Piergigli e Alice Sorcionovo, i due elementi di punta di una società che negli ultimi anni ha ottenuto risultati eccezionali segnalandosi tra le più importanti in Italia tanto che con la Nazionale italiana oltre ai due pattinatori ci sarà pure l’allenatore Luca Bernacchia, che fa parte dello staff del commissario tecnico Massimiliano Presti. Sarà una edizione dei Mondiali memorabile perché si inserisce nei World Skate Games, l’evento che prevede l’assegnazione dei titoli di tutti gli sport a rotelle, pattinaggio compreso. Saranno migliaia gli atleti presenti alla rassegna italiana, presentata nei giorni scorsi anche dal ministro Abodi e dal presidente del Coni Malagò, con ben quattro regioni coinvolte: Lazio, Emilia Romagna, Piemonte ed Abruzzo. Le gare iniziano domani e si chiudono domenica 22 settembre ma le prove del pattinaggio che interessano i tesserati del Luna Sports Academy Senigallia Piergigli e Sorcionovo, si tengono invece dal 13 al 20 settembre soltanto in Abruzzo, sui percorsi di Montesilvano e Sulmona. Alessio Piergigli, 22 anni, studente di ingegneria meccanica, originario di Monte San Vito, ha già conquistato titoli italiani ed europei, ed ora sogna il podio mondiale davanti al pubblico amico; Alice Sorcionovo invece, pure lei di stanza a Senigallia dove si allena, 19 anni, è in realtà originaria di Montecosaro nel maceratese e vanta già una carriera prestigiosa a livello junior, con medaglie anche ai Mondiali: quest’anno è passata tra i grandi senza apparentemente sentire il salto, e a Montesilvano e Sulmona sognerà anche lei di regalare medaglie alla Nazionale azzurra e alla sua società di appartenenza.

Andrea Pongetti