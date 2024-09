"Due turisti bloccati nel bed & breakfast"

Il bed and breakfast "Il glicine" è proprio in fondo a una strada in discesa lunga più di un chilometro che si innesta dalla parte bassa dell’abitato di Montesicuro. Lungo il percorso ci sono una decina di frane. La preoccupazione della titolare della struttura ricettiva, Natacha Lilla: "Giù in questo momento ho sia madre allettata che due clienti del B&B, due turisti tedeschi che hanno prenotato la struttura fino a domani (oggi, ndr) – Siamo isolati, non ci sono luce e acqua e la notte scorsa è stato uno stress tremendo, con la pioggia battente che cadeva e il frastuono attorno e i soccorritori che avevano altre emergenze da risolvere. Speriamo che almeno smetta di piovere e di poter quindi liberare la strada, altrimenti sono guai. I due turisti hanno l’auto, per ora è impossibile che riescano a uscire e venir su, il percorso è bloccato e alcune frane non sono di poco conto. Per mia madre, quasi novantenne, vediamo come evolve la situazione. Per ora nessun problema, ma qualora avesse bisogno di medicine e di assistenza sarebbe tutto più problematico".