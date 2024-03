E’ morto a 62 anni. Roberto Frontini

Addio a Roberto Frontini, il tuttofare del Foro Annonario. Aveva 62 anni. Da qualche tempo le sue condizioni di salute erano peggiorate fino a martedì, quando il suo cuore ha smesso di battere in una camera dell’ospedale di Senigallia dove si trovava ricoverato.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa ieri mattina, Frontini aveva lavorato in passato al banco del pesce e da qualche tempo aiutava gli ambulanti di frutta e verdura. A volte si dilettava anche in cucina dove preparava piatti per i suoi amici. La sua era una presenza fissa al Foro Annonario dove trascorreva anche il suo tempo libero insieme ad amici e conoscenti, ma anche ai tanti colleghi di lavoro. Un uomo dall’allegria contagiosa: ‘Ciao Roby, un giorno ci dissi: quando muoio fatevi na bella risata. Giuro che la lacrima però è scesa’ il ricordo social di Silvia Torreggiani. I funerali saranno celebrati sabato alle 15 nella chiesa del Porto. Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore. Dopo il rito funebre la salma sarà tumulata nel cimitero ‘Le Grazie’.