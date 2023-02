È morto Luca Stronati, guidava lo scuolabus

Un malore gli è stato

fatale mentre si trovava in casa: è morto così, a soli 52 anni, Luca Stronati, da tempo autista degli autobus di città. Il decesso del cinquantaduenne jesino è avvenuto lunedì probabilmente per un infarto, ma ieri la tragica notizia ha fatto il giro della città gettando tanti nello sconforto. Luca Stronati era uno stimato autista della Conerobus e la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto e fatto calare un velo di tristezza e dolore tra i suoi colleghi, familiari, amici e anche tra gli utenti del trasporto pubblico. "Luca era una persona cordiale e sorridente – ricordano commossi gli amici -. La sua improvvisa scomparsa ci rende tutti più poveri".

L’autista scomparso effettuava le corse cittadine ed era stimato e apprezzato per il suo lavoro. La camera ardente è stata allestita alla casa del commiato Santarelli e ieri pomeriggio in tanti si sono ritrovati per l’ultimo saluto al cinquantaduenne jesino alla chiesa San Massimiliano Kolbe di Jesi.