E’ una sfida nel centrodestra: ballottaggio Calcinari-Orsili

A Sant’Elpidio a Mare sarà ballottaggio tra Gionata Calcinari e Rossano Orsili. Una sfida tutta interna al centrodestra, dunque. Appuntamento per l’8 e 9 giugno (in concomitanza con il referendum). Per conoscere tutte le percentuali bisogna comunque attendere i risultati definitivi delle elezioni amministrative 2025. Affluenza definitiva al 55%, contro il 53% del 2022, quindi in lieve crescita rispetto alla precedente tornata.

Quando ancora non erano state ufficializzate tutte le 15 sezioni da scrutinare, Gionata Calcinari (centrodestra) era al 44%, seguito da Rossano Orsili (coalizione mista con civici e Forza Italia) al 28%, mentre Mirco Romanelli (centrosinistra) si attesta sul 18%. L’altro contendente Enrico Piermartiri, al 10%.