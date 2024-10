Ecco il "Festival delle storie" tra racconti, laboratori e giochi

Una tre giorni di storie e racconti il "Festival delle storie un paese pieno di storie" al via venerdì nella splendida cornice di piazza Vittorio Veneto, dalle 16.30 alle 19 per proseguire sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.

"Al centro dell’iniziativa –hanno spiegato ieri gli organizzatori alla presenza del sindaco Davide Fiorini, del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, avvocato Giancarlo Giulianelli e della direttrice artistica Melissa Conigli - racconti e narrazioni, la proposta di ritrovarsi e raccontare, non propriamente attorno a un fuoco come si faceva al tempo delle narrazioni orali, ma in spazi aperti: protagoniste saranno le storie e le relazioni che nascono tra narratori e fruitori. Un programma ricco e complesso con giochi, laboratori, presentazioni di libri, teatro e che vede coinvolte le associazioni del territorio e non solo. I vari spazi saranno nominati utilizzando titoli e personaggi delle fiabe classiche, che ci hanno accompagnato nell’ideazione del Festival".

Si parte con la proposta del Collettivo Lambe Lambe Italia: un laboratorio per la costruzione di piccoli teatrini uno a uno e la presenza dei teatri in miniatura nel pomeriggio di sabato. Il teatro Lambe Lambe è caratterizzato da spettacoli teatrali di animazione di piccole marionette, oggetti, immagini, ombre, accompagnati da musica o racconti udibili attraverso cuffie, dentro una scatola che può essere di varie dimensioni e forme. Tra gli spettacoli, il cantastorie Felice Pantone e il suo "Signore delle ciliegie", nei tre pomeriggi e "Il paese senza parole" di Teatro dei Bottoni domenica.

Ospiti saranno anche le case editrici Settenove, Rrose Selavy, Giaconi e Mezzelane, con le loro novità editoriali. Sabato poi Rrose Selavy accompagnerà il pubblico in un incontro-racconto dei nuovi progetti con "Se un coccodrillo bussasse alla vostra porta" di Massimo De Nardo con illustrazioni di Gio Pistone e "Il mondo va così" di Alessandro Riccioni con illustrazioni di Liuna Virardi.

Al Festival anche le presentazioni dei più piccoli, libri e storie scritte da bambini e bambine. Sabato previsto anche l’incontro "Che cos’è un bambino? Rappresentazioni di infanzia nella Letteratura per l’infanzia", a cura di Silvia Giuliani di Mary Lennox Libreria per l’infanzia, per adulti che si occupano di infanzia. E poi il Kamishibai proposto nei tre giorni, da "Oh che bel castello". Il laboratori del ‘fare’ saranno affidati a Panic wet paint con la street art, a Daniela Battaglia con ‘Fare dal nulla’, alle volontarie della biblioteca con la manipolazione.