Ecco il Mercato Europeo. Gastronomia e artigianato pronti a invadere il centro

Torna ad Ancona il "Mercato Europeo del Commercio Ambulante", manifestazione organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali e dalla FIVA Confcommercio. Un evento che, in qualche modo, segna l’inizio di quelli che saranno gli appuntamento delle festività natalizie.

La kermesse si svolgerà da oggi a domenica (ore 9-24) in piazza Cavour e nel tratto di corso Garibaldi fino a piazza Roma (esclusa).

Lungo il perimetro esterno di piazza Cavour ci saranno gli stand gastronomici, mentre al centro ci saranno gli altri stand non dediti alla ristorazione.

"E’ una disposizione funzionale dei banchi, che saranno integrati nel tessuto economico della città - sottolinea il direttore generale Confcommercio Marche e Marche Centrali, il professor Massimiliano Polacco -. L’evento è un un traino importante per la città, considerando le migliaia di persone che vi parteciperanno. Siamo sempre molto attenti nel voler rispettare il concetto di integrazione del Mercato Europeo Ambulante nel contesto economico cittadino, così come ricordiamo la strategicità di un evento che vuole essere un primo supporto per lo shopping natalizio".

Rappresentate come sempre varie nazioni del mondo e numerose regioni italiane. Come novità c’è la ristorazione francese. Poi spazio alla gastronomia argentina, brasiliana, indiana e statunitense, con dolci (muffin, pancake, cheesecake, pumkin pie) e specialità varie (brisket, pulledpork, chickenwings, hamburger).

Dall’Europa arriveranno churros, brezen freschi, birre belghe non fermentate, tè, spezie, biscotti (Bretagna), pandolce (Ungheria), kurtoszkalasz, e specialità russe.

Per l’Italia saranno rappresentate, tra le altre, la cucina sarda, ligure (focaccia, pesto, dolci), abruzzese (arrosticini e dolci), della siciliana (dolci, salati e fritti), umbra (da Norcia e Amatrice), calabrese (peperoncino), napoletana (dolci). E ancora: infusi, liquirizia e derivati, miele e derivati (in particolare dalle Marche), farinata di ceci cotta al momento, pane, dolci austriaci (a cominciare dalla celebre sachertorte), donuts e frappè fatti al momento, formaggi, salumi, miele, olive ascolane, prosecco, salumi e specialità austriache, speck, paella valenciana e catalana, cuneesi al rhum e tradizionali, cioccolato, Wurst, patate, birre dalla Polonia, waffle, specialità sudtirolesi, formaggi piemontesi d’alpeggio, carni alla griglia e stufati irlandesi, sidro di mela, biscotti al cocco, food truck asiatico, caldarroste, castagne e noci, dolci, dolciumi e caramelle.

Ma, come dicevamo, non c’è solo la gastronomia. Infatti sul fronte dell’artigianato ci saranno stand provenienti da paesi come Ecuador, Austria, Scozia, Egitto, India e Tunisia, tra abbigliamento tecnico/sportivo da montagna, seta e foulard, chincaglieria e bigiotteria. Insomma una tre giorni da trascorrere in piena tranquillità.