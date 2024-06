Ecco il "Mercoledì universitario": c’è Atarde in piazza del Papa

All’anagrafe è Leonardo Celsi, ma gli appassionati di musica pop lo conoscono ormai da qualche anno con lo pseudonimo di Atarde: sarà lui l’artista che si esibirà questa sera in piazza del Papa, per uno degli appuntamenti più attesi della nuova iniziativa dei ‘Mercoledì universitari’. Il palco si animerà a partire dalle ore 20.

Atarde è un giovane (classe 2001) cantautore anconetano che lo scorso 1 maggio ha calcato il palco di piazza San Giovanni a Roma per il celebre ‘Concertone’. Ad aprire la sua esibizione nel cuore del centro storico cittadino sarà la band universitaria Neon Edge. Poi toccherà a lui mostrare tutto il proprio talento. Atarde scopre la passione per la musica da giovanissimo, e non per puro caso. Suo padre, infatti, gli ha probabilmente trasmesso buona parte dei suoi valori artistici, essendo un noto violinista che per anni ha fatto parte di un importante gruppo folk.

La contaminazione di questo genere si può ben vedere nello stile del cantante, che si cimenta con talento e audacia in una sua personale visione del pop definibile come ‘popolare’. Ripercorrendo la gavetta di Atarde bisogna puntare al 2020, anno in cui pubblica la sua prima cover, dalla quale probabilmente parte la sua storia discografica. Il debutto con un brano inedito risale invece a due anni dopo, con ‘Difetti di Forma’, canzone che gli permette di mettersi subito in evidenza per il suo stile.

Dopo aver già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori nelle settimane precedenti, il cantautore venne incluso nella top 20 degli artisti emergenti da seguire, a giudizio della nota piattaforma Vevo. L’attualità di Atarde passa dunque per la preziosa vetrina del concerto del 1 maggio nella Capitale, dove ha portato il suo ultimo singolo ‘Muschio’.

La musica di Atarde è un pop moderno, che non disdegna influenze ‘elettroniche’, ma che non dimentica la grande storia del cantautorato italiano. Non a caso i suoi due punti di riferimento sono Lucio Dalla e Lucio Battisti, autentici maestri che hanno segnato la storia della musica leggera nazionale. Il concerto di Atarde si inserisce nell’ampio programma intitolato ‘Eventi Ancona Città Universitaria’, che oltre ai mercoledì universitari, prevede in piazza del Papa giochi a quiz con ‘Il cervellone’ (dalle ore 20.30 alle 22), il giovedì, e attività ricreativo-culturali varie il venerdì (dalle ore 18.30 alle 21) presso il cortile della Facoltà di Economia ‘Giorgio Fuà’.