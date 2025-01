Ecco la "Succursale Corinaldesi". I container ospitano gli studenti

Ala inagibile del Corinaldesi-Padovano, le lezioni riprendono regolarmente nei moduli, una sede "Succursale Corinaldesi", in via Genovesi, che accoglie alcune delle classi dell’istituto, con piena funzionalità di tutte le attività didattiche.

"L’Istituto Corinaldesi Padovano desidera esprimere un sentito ringraziamento al presidente del Consiglio di Istituto e a tutti i rappresentanti dell’organo collegiale, agli studenti, alle famiglie e a tutto il personale scolastico, docente e non docente, per l’impegno, la collaborazione e lo spirito di servizio dimostrati durante questo periodo di grave disagio. La capacità di affrontare insieme le difficoltà è stata un elemento fondamentale per superare questa fase complessa, provando come comunità a mitigare l’impatto negativo di un evento imprevedibile e di difficile gestione" – spiegano in un comunicato –.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutte le persone che hanno reso possibile il rientro in aula degli studenti: "Il lavoro congiunto di squadra di tutte le parti coinvolte ha permesso di raggiungere l’obiettivo e permetterà così agli studenti, nel prosieguo dell’anno scolastico, di poter eventualmente anche recuperare quelle attività didattiche di cui si registrerà la necessità. Un pensiero porgiamo anche ai residenti dei quartieri ove insiste la ’Succursale Corinaldesi’: sapremo conquistare la loro fiducia in questo periodo transitorio, che speriamo possa essere breve, in attesa dell’esecuzione dei lavori per la restituzione in sicurezza del plesso scolastico Corinaldesi".