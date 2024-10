Ecco l’International Street Food con il "cibo di strada" di qualità

Torna l’appuntamento più atteso dagli amanti del cibo di strada, quello di qualità. Stiamo parlando dell’International Street Food 2024, evento giunto alla sua ottava edizione, la cui 123esima tappa si terrà ad Ancona da venerdì a domenica.

Si tratta della più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, presidente di Airs (Associazione italiana ristoratori di strada), in collaborazione con la Confartigianato Imprese.

Il cuore dell’iniziativa sarà piazza Pertini, dove venerdì si inizierà nel pomeriggio (ore 18) e si andrà avanti fino alla mezzanotte, mentre sabato e domenica l’orario sarà più lungo: dalle ore 12 a mezzanotte. La manifestazione dedicata al cibo di strada ‘gourmet’ ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale, fino alla fine di novembre.

Ad Ancona sarà possibile gustare, tra le molte specialità, le specialità tipiche della cucina siciliana, il pulled pork, gli hamburger di Chianina, gli hamburger di Marchigiana, la paella, le bombette pugliesi, i kurtos ungheresi (piccoli cannoli di sfoglia lievitata, arrotolata a spirale intorno a un cilindro di legno, cotti sul fuoco), i donuts americani (le famose ciambelle fritte americane ricoperte con glassa e confetti colorati), il caciocavallo impiccato, la porchetta di Ariccia, la pizza fritta, le immancabili olive all’ascolana, e poi specialità delle cucine di Messico, Grecia, Argentina (con la carne a farla da padrone, naturalmente) e Tunisia.

Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei e internazionali. Nello stesso luogo si potranno gustare prodotti di paesi diversi, ed essere avvolti da tanti profumi e sapori. L’International Street Food toccherà anche molte altre città, viaggiando per l’Italia in lungo e in largo. Per chi volesse fare un ‘bis’, le località più vicine al capoluogo marchigiano sono Macerata, Urbino e San Benedetto del Tronto.