Ecco un anno di cronaca

di Marina Verdenelli

L’inchiesta sui finti vaccini, l’alluvione che ha colpito il Senigalliese, la scomparsa di una 27enne, a Jesi, di cui non si hanno ancora notizie, il terremoto che ha colpito tutta la provincia e poi vite spezzate da tragici incidenti. E ancora le Primarie del centrosinistra per le prossime elezioni comunali ad Ancona, vinte dall’attuale assessore al porto Ida Simonella e un femminicidio ad Osimo. Il 2022 è stato un anno impegnativo per Ancona e provincia.

Ad inizio gennaio il capoluogo dorico è stato travolto dalla maxi inchiesta della Procura denominata "Euro Green Pass", con l’arresto di cinque persone. Era il 10 gennaio quando la Squadra mobile di Ancona portò in carcere l’infermiere Emanuele Luchetti, accusato di essere l’esecutore delle finte dosi di vaccino per il Covid-19. Ai domiciliari (poi nel tempo revocati) erano finiti in quattro: l’avvocato Gabriele Galeazzi, l’imprenditore edile Stefano Galli, un ristoratore di Civitanova Daniele Mecozzi e una commessa di supermercato, Daniela Maria Zeleniuschi. Per l’inchiesta è attesa a breve la chiusura indagini.

A fine gennaio il sindaco di Chiaravalle Damiano Costantini finisce indagato per stalking nei confronti di una dipendente comunale (a maggio ha patteggiato ad un anno). A febbraio una grossa nuvola di fumo nero si era alzata dall’impianto della raffineria Api, a Falconara, era il giorno 24, si sviluppò un incendio al cracking termico. A marzo il giallo per la scomparsa di Andreea Rabciuc, la giovane di origine rumena che abitava a Jesi con la madre. Era il giorno 12 quando di lei si sono perse le tracce nelle campagne di Montecarotto. Indagato il fidanzato Simone Gresti per scomparsa di persona. Il 16 marzo Ancona ha la conferma che i resti trovati in uno scavo in piazza XXV Maggio sono i reperti della storica porta Cavour. Il 17 marzo arriva la condanna in appello per la banda dello spray che agì a Corinaldo: riconosciuta ai sei ragazzi della Bassa Modenese anche l’associazione a delinquere. Il 4 aprile blitz dei no vax all’università di Monte Dago, ad Ancona, con scritte in rosso al plesso di Scienze. Il 7 aprile le parrucchiere anconetane di Matelier sul set del film di Laura Pausini.

A giugno a Portonovo si torna al mare senza la App per prenotare il posto in spiaggia. Il 12 luglio la foto scandalo a Senigallia: coppia di sposi si fanno fotografare sul tetto della Rotonda. Il 26 luglio la Procura chiude l’inchiesta sulla cisterna TK 61 dell’Api di Falconara, tra gli indagati l’ex dirigente Arpam Giancarlo Marchetti. Il 17 agosto incidente ferroviario a nord della stazione di Senigallia, padre e figlio perugini investiti da un treno merci. Le vittime erano Stefano Pannacci, 63 anni e Stefano Pannacci, 26 anni. A fine agosto Carmine Bassetti lascia la direzione dell’aeroporto di Falconara. Il 6 settembre investimento mortale a Falconara, muore Daniela Volponi, detta Toffee, 57 anni. L’8 settembre il ministro Luciana Lamorgese ha acceso la lampada della pace a Loreto.

Il 15 settembre alluvione a Senigallia e il suo hinterland con un bilancio di 13 morti, uno ancora disperso è Brunella Chiù, 56 anni, di Barbara. In Procura c’è un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Incidente mortale il 4 ottobre, davanti al Cargopier, dove ha perso la vita Aurora Caruso, 22 anni, di Collemarino. Il 10 ottobre tragedia a Serra San Quirico: un’auto finisce nel canale e muoiono due colleghe, Cinzia Ceccarelli, 58 anni e Sabina Canafoglia, 51 anni, di Jesi. L’11 ottobre viene trovata morta in casa, a Padiglione di Osimo, Ilaria Maiorano, 41 anni. Fermato il marito tunisino, Tarik El Ghaddassi.

Il 9 novembre la provincia di Ancona si sveglia con una scossa di terremoto forte, evacuata la casa di cura Villa Igea in via Maggini, ad Ancona. Il 27 novembre le primarie del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative: ad Ancona Ida Simonella la spunta su Carlo Pesaresi. Il centrodestra non ha ancora ufficializzato la candidatura di Danile Silvetti, avvocato e attuale presidente del Parco del Conero. Il 19 novembre muore a Marzocca una 81enne, Sigrid Tschope, investita e trascinata per otto chilometri. A dicembre torna alla città di Ancona la Fontana delle 13 Cannelle, un restauro durato otto mesi.

E ancora, l’8 novembre 2022: è di due morti e di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi lungo la Ss76, all’altezza del casello di Ancona Nord dell’A14: un tir portacontainer si è ribaltato e ha schiacciato un’ambulanza della Croce Rossa di Senigallia e, sia pure parzialmente, un Suv che transitavano sulla corsia opposta. A perdere la vita sono stati l’autista del mezzo di soccorso, Simone Sartini, e il paziente che era a bordo, Cosimo Maddalo, mentre è in gravi condizioni un altro volontario della Croce Rossa; l’autista del mezzo pesante e il conducente della vettura sono rimasti feriti anche loro, sia pure in modo lieve.

Infine, arriviamo al 20 dicembre: un anno e mezzo di condanna al ristoratore di Chiaravalle Andrea Serrani che molestò in diretta TV la giornalista Greta Beccaglia, impegnata in un servizio in diretta al termine della partita Empoli-Fiorentina il 27 novembre 2021. Per il tribunale di Firenze, l’imputato, tifoso Viola, dovrà versare una provvisionale di 10mila euro alla giornalista e di 5mila a Ordine dei Giornalisti e Fnsi, costituiti parte civile nel procedimento per violenza sessuale.