Elicottero e posti di blocco: task force al Piano

Task force della polizia nei quartieri del Piano, Archi e stazione, ieri pomeriggio. Una squadra da 40 operatori, con unità cinofile, reparto prevenzione crimine e il reparto volo arrivato da Pescara (con tanto di elicottero), hanno battuto le zone per una operazione finalizzata al controllo e alla sicurezza del territorio. Diversi i posti di blocco e il personale con pattuglie appiedate che hanno presidiato le zone indicate. In tutto sono state controllate 320 persone, 135 veicoli e 4 locali pubblici. Un egiziano di 40 anni è stato trovato senza documenti e senza aver mai avuto un permesso di soggiorno quindi di fatto clandestino sul territorio. Aveva un ordine di espulsione emesso dalla Francia. E’ stato denunciato per violazione del testo unico in materia di immigrazione. In corso Carlo Alberto un marocchino di 22 anni ha esibito ai poliziotti un permesso di soggiorno scaduto da se mesi. Anche questo è stato denunciato perché irregolare sul territorio. In piazza D’Armi e in via Giordano Bruno sono stati denunciati due uomini, un italiano che aveva in tasca un pezzetto di hashish del peso di 0,7 grammi e un somalo che si stava confezionando uno spinello. In corso Carlo Alberto un altro somalo, di 28 anni, è stato fermato dagli agenti perché barcollava. Era ubriaco e anche lui è stato denunciato. Il questore ha emesso due ordini a lasciare il territorio nazionale a carico di un tunisino di 34 anni e di un egiziano di 29 anni, irregolari in Italia e con precedenti. Accompagnato al pr di Bari un senegalese di 31 anni con a carico precedenti per droga. Nella piazzetta della Coop, in via Giordano Bruno, è stata garantita la presenza dei militari dell’operazione "Strade Sicure", fino alla chiusura delle attività commerciali presenti. "E’ costante l’impegno per garantire la sicurezza - ha detto il questore Cesare Capocasa - vivibilità e per dare impulso ad un miglioramento della qualità della vita".