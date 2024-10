"Esalazioni, la destra evita il confronto"

"La destra ha paura di affrontare una discussione sulle esalazioni industriali di tipo idrocarburico nel territorio di Falconara e dei comuni limitrofi?". Lo domanda provocatoriamente il vicepresidente della Commissione regionale Sanità, il consigliere Pd Romano Carancini: "Sembrerebbe proprio di sì, visto che dopo aver a lungo temporeggiato, rinviando la mia richiesta di convocare con urgenza una seduta della Commissione Sanità per audire gli enti interessati, gli organi di controllo e i comitati cittadini che si occupano della vicenda, questa mattina (ieri) il presidente Nicola Baiocchi e i commissari della maggioranza hanno votato contro a questa proposta - insiste -. Un fatto grave, perché negare la partecipazione è indice di poca trasparenza. Dunque, appare del tutto legittimo chiedersi se il centrodestra, a partire dall’assessore regionale ed ex sindaco di Falconara Goffredo Brandoni, abbia qualcosa da nascondere". Aggiunge, Carancini, "riproporremo la questione nella prossima riunione della Commissione, con la speranza che nel frattempo il centrodestra riveda questo suo atteggiamento ostruzionistico che non danneggia il Pd, ma i cittadini".