Esame da hair stylist al centro Wella di Collemarino

Tempo di esami alla scuola per parrucchieri Moa presso il centro Wella di Collemarino, accreditata dalla Regione, dove i giovani hair stylist del futuro stanno sostenendo le prove sia del secondo che del terzo anno di studi. In tutto sono una trentina gli apprendisti parrucchieri e una metà di loro si diplomerà la prossima settimana. Gli esami da sostenere saranno sia teorici che pratici e consisteranno anche in prove di taglio, colore e acconciatura. Gli studenti si sono esercitati a lungo nel corso dei mesi e lo scorso aprile hanno anche dato vita a una sfilata assai particolare, dedicata alle emozioni.