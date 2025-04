Esce di strada per evitare lo schianto. Quattro persone restano ferite

Ennesimo schianto con feriti lungo via Clementina. L’incidente stradale di ieri è avvenuto intorno alle ore 13 a Castelplanio.

Tutto è avvenuto lungo via Clementina, per l’esattezza all’altezza dell’incrocio con via dell’Industria: stando a una prima ricostruzione che è ancora in fase di accertamento, una vettura è uscita di strada per evitare di scontrarsi con un’altra macchina.

Subito è stato allertato il 112 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Jesi e l’ambulanza della Croce Verde di Serra San Quirico con l’automedica del 118.

Nel luogo dello schianto il personale sanitario della centrale operativa di Ancona Soccorso ha poi fatto arrivare anche l’eliambulanza partita dalla base dell’ospedale regionale di Torrette.

Alla fine sono stati quattro i feriti: 3 sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi mentre uno è stato trasportato con Icaro a Torrette.

Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione esatta della dinamica, sono intervenuti i carabinieri.