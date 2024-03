Espulsioni, proteste e un rigore sospetto. Atletico Ascoli bravo a sorprendere la Vigor

vigor senigallia

0

atletico ascoli

1

VIGOR (4-3-3): Roberto, Scheffer, Magi Galluzzi, Tomba, Beu, Romizi (29’st Pesaresi A.), Baldini (12’st Gambini), Capezzani (20 pt Marini) Kerjota, Pesaresi D. (20’st Zammarchi), Balleello (30’st Vrioni). All. Clementi

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei, Camilloni, Feltrin, Mazzarani, Valentino (42’st Gerlero), Clerici (17’st Ciabuschi), Pinto, Olivieri, Vechiarello, Traini (17’st Ceccarelli), Minicucci (32’st Severini). All. Simoni

ARBITRO: Branzoni di Mestre, RETI: 28’st Olivieri (A). NOTE: Espulsi: Magi Galluzzi (V), Massi e Ferretti (V), Vechiarello (A) In panchina ospite siede Simoni, Seccardini squalificato. Spett. 1000 circa

La Vigor non sa più vincere in casa. L’Atletico Ascoli, con cinismo e lucidità, approfitta dell’inferiorità numerica dei senigalliesi e piazza il colpaccio. Rimangono tanti dubbi sulla direzione di gara, su tutti: il sospetto tocco di mano in area ascolana e 4 espulsioni in un match sostanzialmente tranquillo. L’allontanamento di Vechiarello è di certo quello che lascia qualche perplessità in più. La cronaca: Atletico Ascoli subito pericoloso con un bel tiro di Minicucci che approfitta di un controllo difettoso di Scheffer, ma Roberto è reattivo e devia il tiro. La doccia fredda per i padroni di casa si materializza al quarto d’ora: Magi Galluzzi controlla male, Traini gli soffia il pallone e si invola tutto solo verso la porta vigorina, Magi Galluzzi prova a rimediare, ma effettua un placcaggio che gli costa il rosso diretto. La Vigor ci mette un po’ a riordinare le idee, ma l’uomo in meno non è un dettaglio trascurabile e per tutto il primo tempo fatica a superare la metà campo. Gli ospiti partono forte nella ripresa, Roberto viene chiamato in causa per disinnescare un tiro da posizione defilata di Olivieri. La Vigor non demorde ed a ridosso del quarto d’ora della ripresa protesta a gran voce per un tocco di mano di Vechiarello su cross di Kerjota, proprio nel cuore dell’area ospite. Animi tesi che costano il rosso ad alcuni membri dello staff tecnico vigorino. L’Atletico Ascoli appare sornione, ma colpisce al momento giusto: al termine di una combinazione ben orchestrata Olivieri si ritrova davanti a Roberto, Scheffer non segue il taglio ed il numero 8 infila l’estremo difensore rossoblu. Nel finale i vigorini ci provano, ma non riescono ad imbastire una reazione efficace. L’ espulsione di Vechiarello rimette in equilibrio le forze in campo, ma l’ Atletico Ascoli non si scompone ed espugna il "Bianchelli".

Nicolò Scocchera