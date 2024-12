"Eventi trasversali per un turismo vincente"

Messa in sicurezza di fiumi e fossi, opere pubbliche, ma anche sociale e turismo, su questo lavora l’Amministrazione Olivetti in vista del 2025, un anno importante in attesa delle elezioni Comunali che si terranno tra aprile e giugno 2026.

Sindaco, domani in consiglio sarà presentato il bilancio... "Visto che se n’è parlato, ci tengo a dire che abbiamo cercato di sostituirci sia allo Stato che alla Regione riguardo al Contributo Affitti che verrà sostenuto principalmente dal Comune".

Parliamo del ponte Garibaldi. "Il progetto di massima ha avuto il parere positivo della Conferenza dei Servizi, attendiamo il progetto definitivo che sarà condiviso: il vice commissario ha anticipato che prima si confronterà con tutte le parti".

Si parla molto delle rampe e delle modifiche che saranno apportate alla viabilità. "Ci tengo a precisare che via Rossini non sarà chiusa al traffico, ma avrà un breve tratto a senso unico. Inoltre, il ponte non avrà una visione così invasiva come potrebbe sembrare dalle immagini, la parte più alta un metro e mezzo sopra il livello di piena, sicuramente l’impatto è molto diverso da quello che ci si immagina".

Oltre al ponte Garibaldi, proseguono anche i lavori della messa in sicurezza del Misa? "Non solo del Misa, nel 2025 saranno effettuati importanti interventi che riguardano i fossi: la riapertura del fosso Sant’Angelo, per cui sono stati stanziati 600mila euro e poi un intervento da 1milione e 200mila euro per il fosso del Trocco ed è importante ricordare che nel progetto di Orto Verde è previsto un reinvestimento per la messa in sicurezza del fosso delle Cone e dei fondi che verranno reinvestiti per lavori a monte del fosso della Giustizia".

Durante l’ultima allerta meteo, i lavori già effettuati sono stati un banco di prova. "Sicuramente si, senza gli interventi, a Bettolelle avremmo avuto una situazione critica: nella notte (19/20 dicembre) si è sfiorato l’utilizzo delle vasche che sono una sicurezza in più. Ma possiamo dire che gli interventi eseguiti sono stati utili ad evitare che alcuni tratti andassero in sofferenza".

E riguardo alle opere pubbliche, quali saranno portate a termine? "Le opere pubbliche scolastiche già messe a cantiere, sarà terminato il recupero del Pio IX e partiranno i lavori che riguardano Palazzo Gherardi. Un milione di interventi invece è destinato alla messa in sicurezza di alcune strade nelle frazioni di Vallone, Scapezzano, Montignano e Marzocca oltre al rifacimento di via Verdi. E poi c’è la rotatoria dell’ex Penna e stiamo valutando la possibilità di effettuare una rotatoria a ponte Rosso".

Quella del 2025, sarà un’altra stagione turistica all’insegna degli eventi? "Sicuramente si, tra quelli già consolidati con molte novità a nuovi in via di definizione, e anche per il 2025 si tratta di eventi trasversali che abbracciano un po’ tutti i gusti. Abbiamo lanciato il primo concerto a cui ne seguiranno altri, ma non chiedetemi di spoilerare i nomi".

Dalle proiezioni sembrerebbe che la Spiaggia di velluto supererà il milione di presenze… "Attendiamo i dati definitivi e vediamo…".

