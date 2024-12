"Fabriano Watercolour", selezione di acquarelli esposta a Sidney

Grazie alla partnership tra l’Australian Watercolour Institute e il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano, sotto l’egida dell’Istituto Italiano di Cultura di Sydney e in collaborazione con il Comune di Fabriano e il Premio Biennale Internazionale "Fabriano Watercolour 2024", una selezione originale di opere in acquerello di artisti australiani e italiani è in mostra a Sydney, presso l’Istituto fino al 24 gennaio.

Curata da David Van Nunen Oam, presidente dell’Australian Watercolour Institute, e da Giorgio Pellegrini, Direttore emerito del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano e Curatore del Premio "Fabriano Watercolour" la mostra comprende 40 opere di 10 artisti italiani e 10 australiani.

Il dialogo tra l’arte italiana e quella australiana ha una lunga tradizione, arricchita in particolare dalla presenza di artisti australiani sia nella giuria che nel concorso del Premio Biennale Internazionale "Fabriano Watercolour". Per la prima volta, al fine di rafforzare questo legame, Sydney ospita una selezione di opere di entrambi i Paesi, offrendo una testimonianza dello scambio e dell’influenza reciproca tra la tradizione dell’acquerello italiano e australiano.

A riconoscimento della collaborazione con Fabriano, sono esposte anche tre opere dei vincitori alla Biennale Internazionale "Fabriano Watercolour 2024", Eudes Correia (Brasile, 1° Premio), He Wen Qing (Cina, 2° Premio), e Jin Li (Cina, 3° Premio).