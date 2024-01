Faccia a faccia coi ladri: fuggono a mani vuote

Ladri in azione a Senigallia e Montemarciano. Un colpo è stato messo a segno nel tardo pomeriggio di lunedì pomeriggio in strada del Crocefisso, a pochi passi dai complessi residenziali di via Tigli e degli Olmi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri su chiamata dei proprietari dell’appartamento di via dei Tigli, ma sono stati fermati da alcuni residenti di via degli Olmi che segnalavano movimenti sospetti. I ladri non sono riusciti a rubare niente: si sono introdotti in uno degli appartamenti passando dal giardino, poi, dopo aver forzato una porta finestra sono entrati.

A metterli in fuga prima di portare a termine il colpo, è stato l’arrivo di una vicina di casa che se li è trovata di fronte. Un faccia a faccia con i malviventi che si sono messi in fuga dopo aver saltato la recinzione sul retro della casa perdendosi nella nebbia in via del Crocifisso. Sono tre gli uomini che la donna, affiancata dal suo cane che non smetteva di abbaiare, si è trovata di fronte: uno di loro aveva in mano degli arnesi da scasso.

Quello preso di mira dai malviventi lo scorso week-end è un quartiere di abitazioni nuove, la gran parte dotate di allarme, ma questo non è bastato a renderlo immune dai furti. Un’ondata che nell’ultimo mese ha interessato diversi quartieri della città, dove ignoti hanno dato la caccia a monili e contanti. Potrebbe trattarsi di una banda itinerante in città. Ma i furti hanno interessato anche un’abitazione in via dei Larici a Montemarciano. Nonostante i cani si trovassero in giardino, i ladri sono riusciti a raggiungere la camera da letto dove hanno messo tutto a soqquadro, probabilmente alla ricerca di oggetti di valore. I proprietari dell’abitazione, con un post su Facebook, hanno chiesto se qualcuno nella via ha telecamere di videosorveglianza, nella speranza di poter dare un nome e un volto ai malviventi.

I proprietari hanno una registrazione dove però non ci sono immagini interessanti per risalire ai responsabili. Furti in serie che hanno interessato anche l’hinterland: le forze dell’ordine hanno effettuato dei servizi di controllo sul territorio per cercare di arginare il fenomeno che, negli ultimi mesi si è verificato soprattutto nei week-end: la modalità in cui vengono messi a segno i colpi è sempre la stessa, i ladri forzano una porta o una finestra e poi una volta all’interno si mettono alla ricerca di monili e contanti.