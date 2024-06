Falconara, rubava nella scuola del sindaco-preside: denunciato 47enne di Rimini

Falconara Marittima, 3 giugno 2023 – Per ben tre volte era riuscito ad introdursi nei locali dell'Istituto superiore Cambi Serrani di Falconara, la scuola dove il sindaco Stefania Signorini è preside da diversi anni, riuscendo a rubare i soldi dai distributore automatici di cibi e bevande: denunciato in stato di libertà un 47enne proveniente da Rimini. A scoprirlo sono stati i carabinieri della locale Tenenza, al termine di una meticolosa attività di indagine che è durata alcuni mesi. Nel periodo tra il 31 dicembre 2023 e il 7 febbraio 2024, in diversi orari e in tre giorni differenti, l'uomo ha forzato la finestra di un bagno sul retro, per poi accedere liberamente al plesso scolastico. A quel punto, una volta dentro, si è diretto verso le macchinette di snack e drink, riuscendo ad asportare complessivamente 275 euro. Quando il personale scolastico si è accorto della situazione, i militari guidati dal comandante Giuseppe Esposito hanno provveduto ad acquisire le immagini del sistema di videosorveglianza della scuola stessa e quelle pubbliche del Comune di Falconara, specie le riprese in zona centro e stazione ferroviaria, due nodi di scambio di passeggeri. È stato un lavoro lungo e articolato, che ha permesso di ricostruire gli episodi delittuosi. Dalla visione delle spycam, i carabinieri sono riusciti a formare l'identikit dell'uomo, accertando che lo stesso era giunto in città con il treno, portando con sé una bicicletta utilizzata per gli spostamenti. Da qui hanno avuto la conferma che non si trattasse di una persona del posto. Dunque, grazie al reparto della sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Ancona, si ha avuto conferma dell'identità del 47enne. È stato grazie ad un successivo servizio di osservazione effettuato nella città di Rimini dai carabinieri della Tenenza di Falconara che, dunque, è stato riconosciuto de-visus l'autore dei tre furti, già protagonista di analoghi episodi e che, all'epoca dei fatti, era peraltro sottoposto ad una misura cautelare personale. L'uomo è stato così denunciato per furto aggravato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Per la comunità scolastica dell'Istituto Cambi Serrani guidata dalla dirigente (e sindaco) Stefania Signorini, un grande sospiro di sollievo dopo giorni di forti e legittime preoccupazioni.