Falconara Marittima: 153mila euro per il nuovo Piano urbanistico generale

Un tesoretto di 153mila euro per la redazione del nuovo strumento urbanistico, che sostituirà il Piano regolatore generale oggi vigente e risalente al 1999. C’è anche Falconara Marittima tra i 33 Comuni che hanno ottenuto un finanziamento regionale per redigere il nuovo strumento di Pianificazione urbanistica generale (Pug), sulla base di un bando della Regione Marche emesso nel settembre scorso, in conseguenza dell’approvazione della nuova legge regionale urbanistica (nel novembre 2023).

Giovedì mattina l’assessore regionale all’Urbanistica Stefano Aguzzi ha ricevuto a Palazzo Raffaello i sindaci dei Comuni che hanno ricevuti i contributi. Tra loro anche Stefania Signorini, che ha partecipato insieme a funzionari e tecnici degli uffici competenti.

Sono stati ben 164 gli Enti locali marchigiani che hanno presentato la domanda in occasione del bando di finanziamento proposto dalla Regione e, tra questi, il Comune di Falconara si è classificato secondo tra quelli di terza fascia, ovvero quelli che hanno una popolazione tra 15mila e 40mila abitanti.

"Questa importante iniziativa di sostegno ai Comuni rappresenta un segnale tangibile di attenzione della Regione Marche verso le nostre comunità – è il commento del sindaco Signorini, che nel secondo mandato ha tenuto per sé proprio la delega all’Urbanistica –. Il piano di urbanistica generale rappresenta un passo fondamentale per il rilancio e la rigenerazione della nostra città. Falconara, con la sua posizione strategica tra la costa adriatica e l’entroterra marchigiano, ha enormi potenzialità da valorizzare e il sostegno regionale ci permette di accelerare questo processo. Il nostro obiettivo è chiaro: una città più sostenibile, accogliente e dinamica. Il piano urbanistico che stiamo delineando mira a coniugare la crescita economica con la tutela dell’ambiente e la qualità della vita. Vogliamo favorire lo sviluppo di aree verdi, riqualificare gli spazi urbani, migliorare la mobilità cittadina e potenziare le infrastrutture per attrarre investimenti e nuove opportunità per i nostri cittadini".

Grazie a quei fondi specifici, pertanto, sarà possibile ridefinire gli obiettivi della pianificazione urbanistica e territoriale della città. In questi giorni è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso esplorativo per il futuro affidamento dell’incarico di redazione del Piano urbanistico. È già possibile presentare le proprie manifestazioni di interesse.