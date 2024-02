Fedrigoni acquisice asset di Mohawk

Il Gruppo Fedrigoni ha acquisito alcuni asset di Mohawk Fine Papers Inc., con cui ha stretto una partnership industriale a settembre 2022 per rafforzare la distribuzione di carte pregiate nel mercato nordamericano. La transazione è stata finalizzata attraverso una NewCo costituita da Fedrigoni per acquisire gli asset di Mohawk nel processo di vendita avviato da un istituto finanziario, a seguito di un periodo di sofferenza finanziaria che ha interessato l’azienda statunitense negli ultimi mesi. La transazione ha liberato interamente la nuova società dall’indebitamento, consentendo di preservare la maggior parte dei posti di lavoro, attività industriali e relazioni con i clienti. Fondata nel 1931, Mohawk è un’azienda a conduzione familiare che produce alcune delle più note carte speciali per designer, brand e stampatori. "È la nostra terza M&A quest’anno (dopo SharpEnd nel Regno Unito e Arjowiggins China), un passo importante per potenziare l’offerta di prodotti premium per i clienti negli Usa – dice Marco Nespolo (nella foto), amministratore delegato di Fedrigoni –. Con l’ingresso di Mohawk saremo in grado di produrre e di distribuire ai clienti una ampia gamma di carte Fedrigoni con l’alto valore aggiunto".