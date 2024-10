Fermi i lavori per il "Ridotto" del teatro La Nuova Fenice

Sarà forse la difficile situazione in cui versa il governo cittadino, la cui maggioranza attende la sentenza del Tar giovedì dopo l’esposto del centrosinistra sulla legittimità dell’ultimo consiglio comunale, a rendere difficile il prosieguo di diversi lavori che stentano ad andare avanti. Si sarebbero bloccati quelli agli ex magazzini Campanelli sotto il teatro "La Nuova Fenice", il futuro ridotto del teatro. L’inaugurazione, già slittata per le elezioni, sarebbe dovuta avvenire in piena estate. "I centri di aggregazione giovanile sono importanti e quanto mai necessari per rivitalizzare il centro – dice la consigliera del centrosinistra Maria Francesca Verdolini -. La stessa amministrazione Pirani nel programma elettorale si impegnava a riqualificare gli immobili di proprietà per questo fine. Come mai allora i lavori iniziati con la vecchia amministrazione per il ridotto del teatro sono stati abbandonati a se stessi? L’intenzione era quella di poter ospitare sotto al teatro compagnie teatrali per spettacoli minori e gruppi musicali. Peccato constatare che un progetto così non sia una priorità per l’amministrazione comunale".