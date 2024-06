Festa della scuola: atti vandalici alla Fenice

Atti vandalici al teatro La Fenice durante la festa della scuola, il Comune chiede i danni. Un muro di cartongesso danneggiato da un pugno, alcune sedie lanciate per un totale di circa 500 euro. È questo l’ammontare dei danni che un gruppetto di giovani studenti dovrà pagare per risarcire l’Ente dopo che, durante la festa di fine anno della scuola, si è reso responsabile di alcuni atti vandalici.

Un pomeriggio di prove e poi la festa in prima serata, tanto attesa da genitori e dal corpo docenti, ma anche da tanti studenti che sono rimasti male alla notizia di quanto accaduto. I responsabili sarebbero già stati individuati e la dirigente avrebbe già provveduto ad incontrare i genitori degli stessi alunni che ora dovranno farsi carico del danneggiamento.

Una forma di immaturità che ha deluso l’intero corpo docenti della scuola media, ma anche le famiglie. In un primo momento gli studenti avevano tentato di fare quadrato proteggendo i loro coetanei, ma la bravata è stata scoperta dal responsabile del teatro la sera stessa: nel backstage, dove i giovani erano in attesa di salire sul palco, sarebbe stato danneggiato un muro di cartongesso che separa i camerini ed alcune sedie che, secondo quanto trapelato, sarebbero state lanciate e di conseguenza si sarebbero danneggiate. La dirigente ha lavorato nei giorni scorsi per cercare di capire chi fossero i responsabili che ora dovranno farsi carico di quanto accaduto.

A quattro giorni dalla fine della scuola sembra scongiurata la sospensione, mentre il gesto peserà sul voto di condotta. L’accaduto è stato gestito cercando di rispettare la privacy degli alunni coinvolti, presi da un momento di euforia e senza tenere conto delle conseguenze, hanno provocato danni.

Durante la festa erano presenti anche tanti altri studenti, molti dei quali non si sarebbero accorti di nulla, anche perché, il danneggiamento sarebbe avvenuto dopo le prove e prima dell’inizio dello spettacolo. L’Amministrazione comunale concede da sempre il teatro La Fenice alle scuole per presentare concerti e lavori di fine anno che, proprio come per la scuola media, si sono trasformati in una festa di fine anno, purtroppo, per alcuni, finita male. Non è la prima volta che accadono episodi simili, bravate da parte di studenti erano state fatte in passato ai danni del PalaPanzini, ma anche dello stesso teatro La Fenice, tra le location più gettonate per ospitare le iniziative degli istituti scolastici.