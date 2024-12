Festa di Natale dei bambini alla "Bohemia"

"Festa di Natale dei bambini con gli Angeli del Volontariato" domani alla discoteca Bohemia di Fabriano. Un evento organizzato con la Consulta Socio Assistenziale Umanitaria del Comune di Fabriano, il Rotary Club, Confindustria Ancona, Radio Gold Media Partner e i rappresentanti di istituto delle scuole superiori di Fabriano. Un momento ricreativo per divertirsi, mangiare e ballare tutti insieme in allegria per festeggiare il natale all’insegna della beneficenza. "Parte dell’incasso sarà devoluto al reparto oncologico dell’ospedale di Fabriano per l’acquisto di macchinari sanitari".