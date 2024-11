Festa forze armate. Un 4 novembre senza grande partecipazione: "Nel segno della libertà"

Celebrazioni del IV Novembre e Giornata delle Forze armate, in pochi alle celebrazioni al Monumento ai caduti del Passetto. La giornata feriale non ha attirato i cittadini anconetani come in occasioni analoghe, dal 25 Aprile alla Festa della Repubblica il 2 Giugno, segnate in rosso sul calendario.

Poche presenze da parte degli anconetani e quelli presenti, per la prima volta a quanto ci risulta, tenuti dietro le transenne posizionate sul perimetro di piazza IV Novembre. Come sempre è stata una cerimonia breve, ma intensa, tra la deposizione della corona sul Monumento ai Caduti e i messaggi fa parte del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e del Capo di Stato Maggiore. Nutrito il parterre delle autorità civili e militari (presente anche l’Anpi), a partire dal presidente della giunta regionale, Francesco Acquaroli: "Una giornata importante in un momento complesso a livello mondiale. Negli ultimi anni _ ha detto il governatore delle Marche _ questa celebrazione si è fatta particolarmente sentita a causa del contesto internazionale, con i conflitti che condizionano l’attualità.

È importante dare forza alla memoria per le nuove generazioni, con la libertà dei popoli condizionata dalla guerra.

Civiltà e democrazia sono valori che si trasmettono con la consapevolezza di quanto accaduto tanti anni fa, grazie al sacrificio di chi ha lasciato la vita per farci godere oggi della libertà". Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti ha partecipato alla cerimonia svoltasi al Monumento ai Caduti del Passetto in ricordo della fine della prima guerra mondiale e in memoria dei caduti.

La cerimonia di ieri ha concluso le celebrazioni commemorative in occasione della ricorrenza dei defunti svoltesi a Porta Pia, in via Birarelli, in Piazza Ugo Bassi, Frazione Poggio, Cimitero Tavernelle, Cimitero di Guerra degli Alleati (Passo Varano). Sempre ieri mattina, dopo l’evento al Passetto, l’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli ha partecipato alla consegna della bandiera nazionale da parte di una rappresentanza militare interforze alla scuola Donatello.

L’iniziativa è nata per promuovere i valori fondanti della Giornata dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Per realizzarla è stata messa a punto una collaborazione tra il Comando delle Scuole della Marina Militare, le Associazioni combattentistiche e d’Arma, l’Ufficio Scolastico regionale e il Comune di Ancona.

Pierfrancesco Curzi