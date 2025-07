"Festival della canzone, trovata mediatica"

Da giorni circola la notizia che sulla spiaggia di velluto potrebbe arrivare il Festival di Sanremo. Senigallia ospiterà anche quest’anno le finale de ‘Il Cantagiro’ e ora si parla anche di una delle kermesse musicale più famose: il Festival della Canzone Italiana. Nessun contatto tra l’Amministrazione e gli organizzatori, nonostante il nulla osta del Governatore Acquaroli, ma Senigallia continua a figurare tra le possibili città dove, in caso di trasloco, si potrebbe svolgere il Festival. La notizia, in vista dell’elezioni regionali, sta diventato un caso politico. A sollevare la polemica è stata la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi, tra i candidati in regione: "Una trovata mediatica che non porta rispetto alla storia della città".

"L’ultima trovata mediatica – inizia proprio così infatti la sua dichiarazione sul tema -. Portare il Festival di Sanremo a Senigallia. Siamo ormai al livello dei titoli da rotocalco, buoni solo per distrarre l’opinione pubblica da una maggioranza, quella di Olivetti, sempre più spaccata e in difficoltà, e da una Giunta regionale, targata Acquaroli, che naviga a vista".

Una frecciatina è stata lanciata anche per la programmazione degli eventi: "Senigallia sarebbe onorata di ospitare un evento come il Festival. Ma il punto è un altro. Senigallia è già una città conosciuta e amata in tutta Italia e in Europa, grazie a una visione costruita negli anni, con eventi identitari come il Summer Jamboree che hanno reso la nostra città un punto di riferimento culturale e turistico della regione e del Paese – conclude - serve rispetto per questa storia, non spot elettorali a tre mesi dalle elezioni o partite di padel con Vieri e Putzu".

La risposta del sindaco Massimo Olivetti non si è fatta attendere: "La consigliera Bomprezzi ritiene l’ipotesi che Senigallia possa ospitare il Festival di Sanremo uno spot elettorale un titolo da rotocalco per distrarre l’opinione pubblica dall’operato della mia Giunta. Le cose sono due: o mi ritiene così potente da influenzare i maggiori mass media nazionali oppure parla senza prima essersi documentata – spiega Olivetti -. Mi dispiace quindi deluderla, ma la notizia del Festival di Sanremo non è ne’ un mio spot elettorale ne’ tantomeno un mezzo di distrazione dell’opinione pubblica, ma una notizia lanciata dai maggiori organi di stampa nazionali, che hanno considerato la nostra città tanto attrattiva da meritare di accogliere la principale manifestazione della musica italiana".