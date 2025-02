FI, il neo coordinatore è Fabrizio Balzani

"Sono grato a Forza Italia per l’opportunità concessa e ringrazio chi ha creduto in me. Ho un attaccamento particolare alla città di Falconara dove sono cresciuto e anche la mia famiglia è nata qui. Proverò a portare il mio contributo alla comunità". Parole del neo eletto segretario falconarese del partito azzurro Fabrizio Balzani, eletto all’unanimità nel Congresso che è stato celebrato sabato scorso al ristorante Anello d’Oro.

Ad aprire gli interventi il commissario cittadino e attuale vicesegretario provinciale di Fi Clemente Rossi, che nella relazione introduttiva ha ricordato come Forza Italia sia vicina da più di tre lustri all’amministrazione ed è tuttora componente attiva "delle liste civiche che hanno contribuito decisamente alla affermazione delle amministrazioni di ispirazione del centrodestra. L’intendimento è di continuare in tale direzione e di sostegno per il futuro, rafforzandone ancora di più il contributo politico con propri rappresentanti".

Lo stesso Rossi, dopo la lunga esperienza da assessore, ricopre la carica di consigliere in Uniti per Falconara. Tra gli intervenuti il segretario provinciale Gianluigi Tombolini (sindaco di Numana), l’assessore anconetano Daniele Berardinelli, la consigliera regionale Lindita Elezi e la coordinatrice osimana Monica Santoni, mentre hanno mandato i loro saluti il segretario regionale Francesco Battistoni, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti (nella segreteria nazionale del partito) e il consigliere regionale Mirko Bilò.

Forza Italia, nei prossimi tre anni, metterà in campo un nutrito programma di iniziative pubbliche "aperte ed inclusive, affinché la città assuma, ancor più, un ruolo di riferimento rispetto a tutte le altre forze politiche e sociali", si è letto in una nota.

Tra i temi in cima all’agenda di Balzani, quelli legati al commercio, al lavoro, alla sicurezza, all’ambiente e allo sport. L’obiettivo è di coinvolgere i giovani con i quali si costituirà a breve un’apposita rappresentanza.