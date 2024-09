Fiera, tanta gente: "Ma prezzi troppo alti"

Fiera di Sant’Agostino, prezzi troppo alti: i bomboloni a 3,50 finiscono nel mirino dei social. Oggi è l’ultimo giorno per la tradizionale fiera di Sant’Agostino, protagonista in negativo per numerosi post sui social: nel mirino non è l’organizzazione, ma i prezzi degli ambulanti, da molti considerati troppo alti. Oltre ai prezzi, a deludere senigalliesi e turisti, è la poca varietà di merce e la mancanza di vere e proprie novità che da sempre contraddistinguono la fiera di Senigallia. Sempre meno i ‘dimostratori’, ma a catturare l’attenzione degli avventori è quest’anno lo stand delle lampade led che cambiano coloro con un tocco. A cambiare sono gli ambulanti, mancano molti degli storici artigiani che vendevano oggetti in legno o in coccio, mentre a resistere è il venditore del ‘panno magico’. "Un bombolone a 3,50 euro – si legge nel post di una senigalliese – un po’ esoso come prezzo. Tra l’altro aveva solo una spolverata di crema". Fino a qualche anno fa, lo stand dei bomboloni era preso d’assalto dal primo all’ultimo giorno, ma quest’anno, come altri non è esente dalle critiche che interessano per lo più coloro che vendono alimenti. "Pagare 5 euro un etto di noccioline pralinate e 8 euro un panino con la porchetta mi sembra sia un’esagerazione – si legge in un altro post – capisco che il costo del suolo pubblico è aumentato, ma così, approfittandosi, si fa perdere la voglia di fare un giro alla fiera". Mancano gli artisti di strada che fino a qualche anno fa, riempivano il corso 2 Giugno dove mercoledì pomeriggio un militare ha inseguito un ambulante abusivo. È accaduto poco dopo le 16, la gazzella si è fermata per dei controlli e, delle tre persone sottoposte ad accertamento, di queste, una ha tentato la fuga ma è stata rintracciata ed identificata. Sono in corso accertamenti. Funziona il servizio di bus navetta, dove in molti rinunciano a raggiungere il centro in auto dove, a differenza degli anni precedenti è diminuita la sosta selvaggia in prossimità del centro. Numerosi anche i controlli effettuati dagli agenti della polizia municipale per evitare ingorghi dovuti ad auto lasciate in sosta vietata, ma anche tra le bancarelle dove sono presenti anche i volontari della protezione civile. Posizionati anche i blocchi antiterrorismo sul ponte degli Angeli, percorso preferito da chi deve raggiungere le bancarelle dalla zona nord della città.