Finti carabinieri alla porta di casa: "Ci apra"

"Signora siamo i carabinieri, ci apra", hanno detto al citofono. E avevano anche la divisa. Quei truffatori, anche se la vittima non ne aveva idea, hanno provato a entrare con una scusa a casa della malcapitata per portarle via soldi. Non ci sono riusciti però, è bastato loro un accenno di diffidenza da parte della signora per trovare una scusa e andarsene.

E’ successo in queste ultime ore ad Agugliano, in via De Gasperi, l’ultima trovata dei malviventi che, oltre a spacciarsi per finti operatori delle Poste, avvocati e appunto militari in servizio, stavolta hanno anche indossato i loro panni. Un piano perfetto insomma. Di segnalazioni di furti, truffe porta a porta o di semplici movimenti sospetti al centralino del 112 osimano in questa calda estate ne sono arrivate tantissime. Nella vicina Castelfidardo l’altro ieri ad esempio è stato denunciato un furto in un appartamento in zona Crocette: i ladri hanno agito indisturbati prima che i proprietari, una famigliola, rincasasse dal lavoro, Spariti monili e gioielli.

Un colpo da toccata e fuga tentato anche nell’appartamento adiacente dagli stessi malviventi. Si sarebbero arrampicati sulle grondaie ma nessuno pare abbia visto nulla. Poi sono fuggiti per i campi quando hanno visto avvicinarsi la pattuglia dei carabinieri in sopralluogo. Avevano in mano delle torce perché si era già fatta sera nel frattempo. Non sono stati acciuffati però, forse avevano un complice che li aspettava in alto e grazie al quale sono riusciti a dirigersi verso Villa Musone. La città della fisarmonica oltretutto è reduce dalla maxi ondata di furti di auto rivendute a pezzi a Cerignola in provincia di Foggia, per cui i militari hanno fermato due giovanissimi pendolari del furto. Tutti gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri, alle prese con le indagini e in diversi casi con la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali. Per la sua Filottrano si è mosso anche il sindaco Luca Paolorossi: "Attenzione a tutta la cittadinanza, è stata segnalata una macchina sospetta, una Fiat Panda color oro-bronzo. Mi è stata confermato essere a bordo persone sospette e poco affidabili. Tenete gli occhi aperti e massima diffusione". Sui social ha postato anche la foto della macchina coprendo la targa. In città nelle ultime ore sarebbe stato denunciato un tentato furto.

Silvia Santini