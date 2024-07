Folla in lacrime per Abdou: "Aiutiamo questa famiglia"

Una folla in lacrime, ieri pomeriggio, ha presenziato all’apertura della camera ardente del piccolo Abdou Diokhane, il 12enne morto sabato per annegamento. Compagni di classe, falconaresi comuni e le autorità comunali, sindaco Stefania Signorini compresa, hanno raggiunto la Casa funeraria Pieroni per portare conforto alla mamma, il papà e i tre fratelli di "Abi", volato via davvero troppo presto. Ora la salma, nei prossimi giorni, sarà rimpatriata in Senegal, come anticipato dal Carlino. Per tali motivi è stata anche avviata una raccolta fondi dedicata e diffusa, su Facebook, anche dallo stesso primo cittadino: "Un grandissimo dolore, il cuore spezzato – ha rimarcato la Prof –. Non l’ho mai fatto, ma mi sento di chiedere a tutti voi amici la massima vicinanza a una famiglia annichilita e disperata. Porteranno il piccolo Abdou in Senegal. Grazie di cuore a tutti". Per donare, si può inviare un bonifico all’Iban IT 39U0306937322100000001894, intestato a Diokhane Massamba. Nel frattempo, in merito agli sviluppi del fascicolo aperto per omicidio colposo dal pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo, che ha affidato le indagini ai carabinieri della Tenenza di Falconara, non sono stati ancora ascoltati i due minorenni che si trovavano con Abdou nel giorno della tragedia. Resta da chiarire cosa sia accaduto. Come spiegato, non era stata disposta l’autopsia sul corpicino del ragazzino, ritenendo esaustiva una semplice ispezione esterna. Dall’esame del medico legale, infatti, non erano emersi traumi. Tanto che l’ipotesi privilegiata è stata quella dell’annegamento. Non ha trovato conferme il fatto che si fosse tuffato dal pontile, forse anche su questo saranno ascoltati gli altri bimbi, quanto piuttosto sembra che il giovane non sapesse nuotare. Abi era nato a Jesi, prima di trasferirsi a Chiaravalle e, da pochi giorni, aver preso con la residenza a Falconara con la sua famiglia allargata e unita. Frequentava la prima media alla scuola Montessori di Castelferretti. La drammatica notizia ha sconvolto tutti. Una volta completate le pratiche tra l’impresa di Teramo e gli uffici demografici, Abdou partirà per il Senegal. Ma nessuno nella "sua" Falconara potrà mai dimenticarlo.

Giacomo Giampieri