"Fondi a sociale e cultura per maggiore coesione"

Ammonta a circa tre milioni e mezzo di euro la spesa che il Comune di Fabriano sosterrà nel 2025 per garantire i servizi sociali e scolastici. Settori cruciali per la coesione sociale della comunità, sottoposti ad un aumento di circa il 15 per cento a causa del rinnovo dei contratti e dell’inflazione, mentre il Governo nazionale comprime la spesa corrente dei Comuni con tagli e accantonamenti forzosi. Sul versante prettamente sociale è proficua la collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 10 e l’Unione montana. La spesa per i servizi sociali tra Comune e Ats va oltre i due milioni di euro e finanzia uno spettro molto ampio di attività a supporto delle categorie più fragili, tra cui minori, disabili e immigrati, senza dimenticare giovani, donne e anziani. Grande l’attenzione posta ai bisogni delle persone con disabilità soprattutto per quanto riguarda l’attivazione dei servizi di supporto scolastico e domiciliare dove purtroppo riscontriamo un significativo aumento dei bisogni.

"La spesa per il sociale, così come quella per la cultura e per i servizi ai cittadini è in realtà un investimento da cui dipende la coesione della comunità – dichiara il sindaco Daniela Ghergo -. Nonostante i tagli del Governo che stanno mettendo in forte difficoltà i Comuni e rischiano di minare la sostenibilità degli interventi del Pnrr, l’investimento che stiamo facendo sulle fasce più fragili della popolazione è rilevante. Il sostegno alle persone con disabilità ci pone in particolare tra i Comuni più virtuosi, così come ampie sono le maglie del sistema di welfare territoriale e di comunità che cerca di accompagnare famiglie e singoli individui in una vita dignitosa. Vogliamo rafforzare il sistema cercando di far interagire i diversi ambiti, sociale, sanitario e assistenziale, con il fondamentale contributo delle competenze e del volontariato".

"Il 2025 sarà un anno importante per l’attuazione di una serie di scelte che l’Amministrazione ha fatto sul versante sociale – aggiunge l’assessore alla Comunità e alla Solidarietà Maurizio Serafini -. Grazie alla collaborazione con l’Ambito territoriale sociale 10 diventerà operativa una serie di servizi che riguardano il sostegno alle persone in difficoltà, dato anche il riacutizzarsi della crisi occupazionale locale e territoriale, agli anziani e ai giovani. I temi della casa e dei servizi per l’infanzia sono al centro della nostra attenzione e saranno oggetto di iniziative di potenziamento, mentre vogliamo ridare funzionalità a strutture come quella di San Biagio con gli investimenti del Pnrr. Nel 2025 contiamo di definire anche la possibile rifunzionalizzazione del Longevity Hub in collaborazione con altri partner a partire dalla sanità regionale".