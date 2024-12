Fontana dei giardini, pronto il restyling

"Prosegue il restyling della città: è il momento della "fontana dei giardini". Così il sindaco David Grillini che spiega: "Celebriamo un momento speciale per la nostra comunità: la riapertura della fontana storica dei giardini di Cerreto d’Esi, un simbolo del nostro paese che finalmente torna a zampillare dopo 3/4 decenni di silenzio. Questa fontana non è solo un elemento architettonico, ma un pezzo della nostra storia, un luogo che ha visto passare generazioni di cerretesi e che ora torna a vivere grazie all’impegno dell’amministrazione, dei tecnici, degli operai e di tutti coloro che hanno contribuito. Ripristinare il suo funzionamento è stato un lavoro di una difficoltà fuori dal comune con continui problemi legati probabilmente anche ai terremoti del 1997 e 2016 che ne hanno compromesso il funzionamento e alla messa a norma visto che nel tempo le regole sono cambiate, ed è per questo che oggi questa riapertura rappresenta simbolicamente per noi qualcosa di più: è un messaggio di rinascita e di speranza, il desiderio di custodire e valorizzare il nostro patrimonio per trasmetterlo intatto a chi verrà dopo di noi. Ora che l’inverno è arrivato, ci auguriamo che il freddo non interferisca con il suo funzionamento".