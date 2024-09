"Forza Italia in crescita, determinanti per la vittoria"

"L’esperienza alla guida della Regione è molto positiva e le Marche sono uscite dall’isolamento. È stato fatto un grande lavoro dal presidente Francesco Acquaroli, dalla Giunta e dal Consiglio per rendere le Marche sempre più protagoniste a livello nazionale. Forza Italia? Vogliamo essere determinanti per la futura vittoria del centrodestra".

Parole del deputato e commissario regionale forzista Francesco Battistoni, pronunciate ieri mattina nel corso di una conferenza in cui è stato presentato un nuovo consigliere regionale, il pesarese Giovanni Dallasta. Già nelle scorse settimane era stato annunciato l’ingresso dell’anconetano Mirko Bilò, dopo la fuoriuscita dalla Lega. Non è iniziata, ancora, la campagna elettorale dell’anno prossimo. Ma il partito azzurro alza la posta. Forte dei numeri (raddoppiati a Palazzo Leopardi e con 20 amministratori nei Comuni, ndr) e di "un continuo rafforzamento sui territori – ha proseguito Battistoni –. Abbiamo l’obiettivo di allargare la coalizione al centro e ai civici, a chi si riconosce tra i moderati del Partito popolare europeo e riproporre questa formula con successo alle prossime elezioni regionali, convinti di poter vincere ma senza dare nulla per scontato".

A Palazzo delle Marche anche Jessica Marcozzi, capogruppo in Regione, l’assessore Stefano Aguzzi e i segretari e coordinatori delle sezioni provinciali. I presenti hanno elogiato il lavoro del segretario nazionale Antonio Tajani. "La sua attività è costante – ha ricordato Marcozzi –. Quando il nostro presidente Silvio Berlusconi è venuto a mancare ci davano come un partito spacciato, che si sarebbe liquefatto come neve al sole. Alle Europee, invece, abbiamo dimostrato di essere decisivi, perché siamo seri, concreti, liberisti ed europeisti. Se l’Italia conta in Europa è grazie a Fi e Tajani". L’attività continuerà i prossimi 4, 5 e 6 ottobre con i tesseramenti, da metà novembre via ai congressi comunali.

Giacomo Giampieri