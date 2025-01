Frenata provvidenziale. Tamponato sfonda muro: danni alle auto parcheggiate

Automobile viene tamponata da un furgone e finisce prima sul marciapiede e poi sfonda un muretto danneggiando tre vetture in sosta: due i feriti. L’incidente si è verificato ieri, attorno alle 12.30, in via De Gasperi, poco prima della rotatoria di piazzale Italia (vicino alla ex Standa), lungo la corsia in direzione della stazione ferroviaria. Il furgone, un Citroen con al volante un 32enne di Montemarciano, è finito contro l’automobile che aveva davanti, una T-Roc della Volkswagen con a bordo due persone, il conducente, 60 anni, della provincia di Catanzaro e la passeggera, una 26enne della provincia di Bari. La vettura tamponata, presa a noleggio, ha deviato a destra dopo l’impatto e si è scontrata con il muretto di mattoni, salendo sul marciapiede, sfondandolo. L’automobile è riuscita a fermarsi senza volare di sotto, dove si trova un parcheggio per residenti, al di sotto del livello stradale. I mattoni sono piombati sopra le automobili parcheggiate e ne sono state danneggiate tre, una in maniera più seria perché ha subìto lo sfondamento del vetro anteriore, andato in frantumi. Sul posto sono arrivati il 118 con l’automedica e una ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato in pronto soccorso la passeggera di 26 anni con un codice non grave. Anche il conducente poi ha raggiunto l’ospedale per farsi visitare. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. Il 32enne alla guida del furgone, un mezzo aziendale, non avrebbe visto l’auto davanti, forse a causa di un rallentamento dovuto per la presenza della rotatoria.

ma. ver.