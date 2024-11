Frolla entra nel nuovo magazine voluto da Papa Francesco

Nel numero 1 di "Piazza San Pietro" c’è anche il microbiscottificio solidale di Osimo Frolla. "Grazie alla collaborazione tra il nostro digital strategist Francesco Tenaglia e la Fabbrica di San Pietro, una pagina del nuovo magazine voluto da Papa Francesco sarà dedicata alla nostra pubblicità – dicono i ragazzi di Frolla -. Un progetto speciale che si inserisce in un piano più ampio per promuovere e valorizzare, anche grazie alla tecnologia, San Pietro in vista del Giubileo e che vedrà il Papa nella insolita veste di Editor: ogni numero, infatti, sua santità risponderà personalmente a una lettera di un fedele. Siamo orgogliosi di associare la nostra immagine a quella del Vaticano in un’edizione simbolica ed epocale, destinata a ridefinire la comunicazione della basilica. Il magazine sarà stampato in tre lingue (italiano, spagnolo e inglese), distribuito nei principali punti di riferimento come stazioni, info point, basilica e oltre, e spedito in tutto il mondo grazie a una partnership con Poste italiane. La dolcezza di Frolla è pronta a fare il giro del mondo proprio nel periodo più speciale per tutti i fedeli, il Natale". Una cooperativa che si è fatta conoscere ovunque, in Italia e all’estero, per la bontà dei suoi prodotti e ovviamente del suo operato. I primi riconoscimenti non sono tardati ad arrivare. Nel 2021 ha vinto il premio "Cittadino Europeo" per la volontà di offrire opportunità di inclusione sociale e lavorativa ai disabili, consegnato a Bruxelles e il biscottificio ha conquistato la vittoria per l’Italia.