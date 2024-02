Fumo stop, "Accendi una passione, non la sigaretta"

"Accendi una passione non la sigaretta!" è lo slogan del neoistituito Centro Antifumo Ast Ancona (Caf), che si inserisce in un programma di prevenzione e formazione per il contrasto al tabagismo. Il Caf è un servizio che offre trattamenti integrati (psicologici, medici e farmacologici) per smettere di fumare, mettendo a disposizione un’équipe multidisciplinare di specialisti. Il progetto è nato dalla collaborazione ospedale-territorio, tra il dipartimento Prevenzione Ancona (Uoc Screening Oncologici – Servizio Promozione della Salute), il Servizio territoriale dipendenze patologiche (Uos Alcol e Sostanze legali), l’Ospedale "Carlo Urbani" di Jesi (Uos Pneumologia) e il Centro Salute Mentale di Jesi (Unità di Psicologia). Si accede tramite prenotazione con impegnativa specifica del curante e pagamento del ticket.

Il programma comprende un’iniziale valutazione psicologica clinica in 2 incontri alla palazzina 13 dell’ex Crass di Ancona, successiva valutazione pneumologica all’Urbani di Jesi e trattamento di gruppo nelle sedi di Ancona e Jesi.

Il fumo è uno dei principali fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative, prevalentemente a carico dell’apparato respiratorio e cardiovascolare ed è il maggiore fattore di rischio evitabile di morte precoce. L’intento è realizzare una rete finalizzato al contrasto del tabagism. Info a centroantifumo.ast.an@sanita.marche.it o 0718705591.