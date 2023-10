Gemellaggio tra locali a Senigallia per far vivere il centro

La destagionalizzazione del centro storico parte anche dalle iniziative degli imprenditori. E’ stato un esperimento di successo il ‘gemellaggio’ di mercoledì sera tra ‘Sepia By Niko’ e ‘Cavò Lieviti e Distillati’, un giorno infrasettimanale per far vivere il centro storico anche durante la settimana. Un lavoro a quattro mani quello di Niko Pizzimenti e Danila Ercole, un’eccellenza nell’eccellenza per riaccendere i riflettori su Senigallia Città Gourmet, ma anche sui locali del centro storico, sempre più di livello e all’avanguardia, come lo dimostrano le numerose presenze dei tanti guru del gusto, oltre ai numerosi premi che ristoranti, lounge bar, pizzerie e vere e propri locali innovativi come il Cavò continuano a ricevere. Un centro storico che rappresenta ormai una vera e propria mappa dell’enogastronomia, dove anche la sempre più famosa Patata’s Nana ha trovato spazio con un locale tutto suo in piazza del Duca. Un wine bar alternativo con al centro le patatine, ormai diffuse in tutto il mondo, che è pronto a dare un’alternativa: ogni domenica, dalle 17 alle 22, si trasforma in ‘Disco Domingo’. Un’iniziativa che riaccende il centro di velluto, dove con l’arrivo della stagione invernale i negozi tornano ad alzare le serrande anche la domenica.