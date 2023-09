Genga, arrampica con gli amici e precipita per 4 metri: 30enne ferita

Genga (Ancona), 11 settembre 2023 – Mentre fa arrampicata non riesce ad agganciare il moschettone e precipita per 4 metri. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di oggi a Genga attorno alle 18,30. Una donna stava percorrendo a Pontechiaradovo la falesia “La Sbarra” quando è caduta a terra, dopo un volo di quattro metri. Rimasta bloccata e ferita, i suoi compagni di ‘scalata’ hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono arrivati il personale del 118, i vigili del fuoco del distaccamento Fabriano e il soccorso alpino. Considerate le ferite riportate si è deciso di trasferire la donna all’ospedale regionale di Torrette di Ancona con un codice di media gravità per tutti gli accertamenti del caso. Era cosciente anche se dolorante le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti. In volo si è alzata anche l’eliambulanza Icaro 2 da San Cassiano di Fabriano. I vigili del fuoco hanno raggiunto in poco tempo la 30enne che ha atteso l’arrivo dei sanitari. Poi l’hanno calata a terra con la barella utilizzando tecniche speleo alpino Fluviali. Fortunatamente la caduta è avvenuta vicino al punto di partenza dell’arrampicata e non è stato difficile raggiungere la donna ferita.