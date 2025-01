Gestione del verde: caccia agli sponsor

Il Comune di Fabriano ha emesso un avviso per procedere all’acquisizione di proposte per individuare sponsor cui affidare la gestione del verde su alcune rotatorie e garantire così una manutenzione duratura per il decoro cittadino. Per tutta la durata del contratto, il Comune di Fabriano consentirà allo sponsor l’utilizzo di una porzione dell’area per la sistemazione stabile di spazi di allestimento e pubblicitari, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di massima riportate nel Disciplinare Tecnico-Capitolato Speciale. La sponsorizzazione è effettuata con diritto di esclusiva da parte dello sponsor rispetto alla singola rotatoria ed avrà la durata di cinque anni. La manifestazione di interesse rimarrà valida fino a quando non verranno assegnati tutti gli spazi per le sponsorizzazioni e comunque per un totale di sei mesi. La prima scadenza di manifestazione di interesse sarà il 7 febbraio. Le proposte degli operatori interessati dovranno pervenire al Comune, utilizzando l’allegato modello a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.fabriano.an.it o in modalità cartacea nei termini che sono indicati nell’avviso pubblicato in queste ore sul sito del Comune.