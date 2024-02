Ginnastica artistica, arrivano le stelle: "Un onore ospitare i campionati italiani"

Comincia domani al PalaPrometeo Estra Liano Rossini il défilé delle stelle della ginnastica artistica, con tanto di vicecampioni anconetani. Si svolgerà, infatti, domani e sabato 24 nell’impianto di Passo Varano la seconda prova del campionato nazionale di serie A1, A2 e B di ginnastica artistica maschile e femminile. Dopo la prima prova che ha infiammato il palas di Montichiari, infatti, lo show alla polvere di magnesio sbarca al palas dorico che accoglie la due giorni organizzata dall’associazione Ginnastica Giovanile Ancona che ospita tutti i big della disciplina. Come Lay Giannini che ha gareggiato alle universiadi di Chengdu, e Tommaso Brugnami che ha partecipato alle Olimpiadi giovanili europee di Maribor. Ci sarà anche Lorenzo Mihn Casali, l’anconetano che però in questa stagione è tesserato con il Romagna Team.

In pedana sabato l’intera squadra anconetana che conta anche Leon Zonza, Nicolò Luchetti e lo spagnolo Adrià Vera, guidata dai tecnici Fabrizio Marcotullio, Riccardo Pallotta e Tommaso Sciocchetti, quest’ultimo fino a poco tempo fa ginnasta di punta della squadra dorica attualmente vicecampione d’Italia. In gara per le Marche, oltre alla Giovanile Ancona (A1 maschile), società ospitante, anche la Virtus Pasqualetti Macerata (A1 maschile) e la World Sporting Academy di San Benedetto ( B femminile). Il programma prevede l’inizio delle gare domani alle 16 con la serie B nazionale, sabato A1 e A2.

"Presentiamo la seconda prova del campionato nazionale, questo già ci dice quanto sia importante quest’evento – ha spiegato il vicesindaco Giovanni Zinni ieri in Comune – Ospitare ad Ancona il campionato nazionale è la testimonianza di un riconoscimento significativo per la città e per la società sportiva organizzatrice. L’associazione ha al suo interno atleti importanti, testimonianza concreta di un grande lavoro quotidiano".

"Un impegno e un onore per Ancona – ha aggiunto l’assessore Daniele Berardinelli –, sono eventi che fanno conoscere la città in giro per l’Italia". Erano presenti anche il sindaco Daniele Silvetti, il presidente del Coni Marche Fabio Luna con il vicepresidente Giovanni Torresi e il presidente della Giovanile Ancona, Maurizio Urbinati.

Giuseppe Poli