Giornata della Memoria: il programma

Il Comune di Ancona celebra la Giornata della Memoria domenica e lunedì. Nella prima giornata, presso la sala consiliare del Comune di Ancona, a partire dalle 10, si terrà l’incontro con Paolo Giunta La Spada, autore del libro ‘Il razzismo prima delle leggi razziali’. In seguito verranno consegnati i diplomi ritirati ai soci della Deputazione di Storia Patria per le Marche, esclusi nel 1939 a seguito dell’entrata in vigore della legge razziali fasciste.

Il giorno successivo, la Giornata della Memoria verrà celebrata in collaborazione con le scuole secondo il seguente programma: alle ore 8:30 in Via Isonzo, all’altezza del civico 154, alcune scolaresche potranno conoscere da vicino le Pietre d’Inciampo di Ancona. In particolare, si partirà dalla fermata dell’autobus con la prima pietra d’Inciampo, dedicata a Gino Tommasi. Alle 10:30 in Via delle Fornaci Comunali, all’altezza del civico 9, ci sarà la partenza dalla Pietra d’Inciampo dedicata a Vittoria Nenni e infine, alle 12:45 circa, in Via Esino, all’altezza del civico 90, si arriverà alla Pietra d’Inciampo dedicata a Lamberto Morbidelli. L’evento è ad ingresso libero. All’interno della programmazione di Ancona Classica, rientra il concerto in occasione della Giornata della Memoria al Teatro Sperimentale di Ancona. L’evento concertistico si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 20:30 con Chiara Burattini al violoncello e Martina Giordani al pianoforte.

Domenica si terranno visite guidate, in due tranche (con partenza alle 15 e alle 15:30), in collaborazione con la Comunità ebraica. Il Comune di Ancona ha infatti organizzato un itinerario alla scoperta dell’Ancona ebraica con la visita alla Sinagoga di via Astagno. Le visite guidate, che hanno già registrato sold out, prevedono tappe anche a Capodimonte, nella zona del ghetto antico, in piazza del Plebiscito e in piazza Malatesta.