Giornata della Memoria, oggi eventi a Filottrano e Camerano

Il Comune di Camerano organizza una serie di iniziative dedicate alla Giornata della Memoria. Gli eventi, pensati per coinvolgere e sensibilizzare la comunità attraverso l’arte e la cultura, prendono il via oggi alle 16.30 nella sala convegni "Matteucci" dove il gruppo teatrale dell’associazione locale dell’Unitre proporrà letture emozionanti e profonde, tratte da testimonianze e scritti legati alla Shoah, accompagnate dalla musica del fisarmonicista Luigino Pallotta.

Alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra "Disegni della Prigionia", allestita nella chiesa di San Francesco e organizzata dall’Anpi Sezione Conero. L’esposizione presenta una selezione di disegni inediti realizzati dal pittore anconetano Otello Giuliodori durante la sua prigionia nei lager nazisti. Queste opere, testimonianze artistiche di grande intensità, raccontano la vita nei campi di concentramento e offrono spunti di riflessione sui drammi vissuti dai prigionieri. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 19 fino al 2 febbraio.

Anche Il Museo Della Battaglia di Filottrano ospita una mostra dedicata alla Shoah, agli Internati Italiani in Germania e ai Gruppi di combattimento del 1945. Domani alle 11 inaugurazione della sala dedicata all’Olocausto per l’evento "Ricordare per non dimenticare – la Shoah nella storia e negli oggetti". Presente il presidente Del Consiglio Regionale Dino Latini.