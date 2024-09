Giornata europea cultura ebraica. Progetto Davka, concerto in Sinagoga

E’ giunta alla sua venticinquesima edizione, ma continua a suscitare interesse e curiosità. Parliamo della ‘Giornata europea della cultura ebraica’, in programma domenica, evento sponsorizzato dall’Unione Europea al quale partecipano ben ventisette Paesi. E’ l’occasione per aprire le porte alla cittadinanza, ai non ebrei, non solo dal punto di vista fisico attraverso le visite alle sinagoghe, ai cimiteri storici e ai centri culturali, ma anche a livello di conoscenza, in modo che i ‘gentili’ sappiano meglio cosa è l’ebraismo, quali sono i valori che contraddistinguono la cultura della popolazione ebraica, presente in Italia da più di 2000 anni, e che ad Ancona ha avuto per secoli un punto di riferimento molto importante.

Il tema di quest’anno è ‘La Famiglia’, culla della cultura ebraica, luogo e momento in cui i valori, la storia, le tradizioni e il culto vengono trasmessi da una generazione all’altra, generando quel processo di continuità storica che ha permesso al popolo ebraico di mantenersi presente nel mondo a discapito delle grandi traversie che ha dovuto affrontare.

"Non sempre questo processo è semplice e privo di problemi - spiega Marco Ascoli Marchetti, presidente della Comunità ebraica di Ancona -. Basti pensare alle difficoltà che i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe ebbero coi propri figli, alla conflittualità che sempre si è manifestata tra fratelli (Caino e Abele, Esaù e Giacobbe...), fra mariti e mogli. In quest’ambito la proposta che la Comunità di Ancona offre alla cittadinanza è riferita a canti nuziali, storie e narrazioni attraverso un viaggio musicale condotto dal gruppo romano Progetto Davka di Maurizio Di Veroli: in questo modo si accenderà un lume volto ad allargare la conoscenza della cultura ebraica".

Il concerto si terrà nel pomeriggio (ore 18.30, ingresso libero; prenotazioni 071202638) presso la Sinagoga in via Astagno. Progetto Davka è una band che accoglie musicisti di diverse fedi religiose e percorsi interiori (ebraismo, cristianesimo, buddismo), dando una testimonianza interculturale importante. Ricco il repertorio di canti e melodie dalle coste del Mediterraneo e spesso sul tema del mare: dai canti livornesi per Purim ad alcuni canti sefarditi ispirati allo Shir hashirim, da musiche con testi in yiddish ai canti sinagogali della tradizione romana, fino a toccare una famosa canzone degli ebrei persiani e il Le-chayim del noto musical americano ‘Il violinista sul tetto’. Seguirà un piccolo rinfresco offerto dalla Comunità.