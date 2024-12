Giovane anconetano trovato morto in hotel: indagini in corso

Va a dormire in hotel con la fidanzata e la mattina lei lo trova morto in bagno. La vittima è T.S. un 20enne anconetano.

Il dramma si è consumato in una stanza dell’albergo Vittoria, in via Filzi, un traversa del viale, nel quartiere Adriatico. Ieri mattina la scoperta che ha scioccato la giovane. In preda al panico ha chiesto aiuto e dall’hotel hanno chiamato il 112 che ha mandato sul posto sia l’automedica del 118 che una ambulanza della Croce Gialla. Non erano ancora le 9. Per il 20enne, un ragazzo con la passione per il pugilato, una famiglia alle spalle, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere.

Il ritrovamento ha fatto intervenire anche la polizia, con la squadra Mobile e la Scientifica. Stando agli accertamenti, il 20enne si sarebbe tolto la vita utilizzando la cinta dei pantaloni. Non ci sarebbero dubbi sul gesto volontario. Nella stanza dell’hotel non sono stati trovati biglietti di addio o messaggi per spiegare le ragioni del gesto. La sera prima avrebbe avuto solo un litigio con la ragazza, bisticci di coppia, nulla che potesse far presagire la volontà di porre fine alla sua vita.

La coppia aveva preso una stanza il giorno prima, per stare un po’ insieme perché entrambi non avevano una casa tutta loro e risultano residenti con i propri familiari. Non sarebbe stata la prima volta che i due giovani dormivano in hotel. Nella stanza non sono state trovate droghe. Sul posto sono arrivati sia il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo che il capo della Mobile, Carlo Pinto. Avvisati i familiari sono arrivati la madre e il padre del 20enne, scioccati dall’accaduto.

La Procura ha chiesto l’autopsia sul corpo del giovane, per avere con certezza la causa della morte. La polizia è stata a lungo a parlare con la fidanzata, molto provata. Il 20enne stava affrontando un periodo fragile ma nulla che facesse presagire il gesto. Dalla stanza sono stati portati via alcuni oggetti personali del 20enne tra cui anche il cellulare che verrà controllato per vedere se ci sono elementi utili a far capire meglio i motivi del gesto.