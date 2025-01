"Giovani e in salute". Al Classico Perticari il progetto educativo

Al via oggi al liceo classico Giulio Perticari di Senigallia "Giovani e in salute", il progetto educativo rivolto alle classi quarte fortemente voluto dall’ambulatorio medico solidale Paolo Simone Maundodé, dalla Fondazione Mirco Giacomelli, da Fondazione Caritas Senigallia e ovviamente dal liceo stesso, strutturato insieme al giornalista Luca Pagliari, da anni impegnato nella divulgazione di tematiche vicine ai giovani. A incontrare gli studenti, oltre a esperti nel campo sanitario, persone impegnate in campo socio-sanitario come Giovanni Torelli del Cuamm di Padova e Alessia Gaudenzi di Medici Senza Frontiere e testimonial giovani come Alessia Piga, ventenne a lungo vessata online perché considerata "iettatrice".