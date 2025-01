Giubileo, arrivano le spoglie di Santa Maria Goretti

Per il Giubileo 2025, le spoglie della Santa tornano a Corinaldo. L’intera Diocesi di Senigallia è pronta ad accogliere i tanti pellegrini che verranno nel borgo gorettiano all’evento giubilare tra i più significativi della Regione Marche: le spoglie saranno visibili dal 27 gennaio al 2 febbraio. Il "Giubileo della Speranza" indetto da Papa Francesco, è occasione per riscoprire i valori che hanno formato la piccola Maria Goretti, da sempre una figura importante per tutti, credenti e non.

Perdono, Speranza, Fede, Semplicità, Famiglia, sono valori nei quali "Marietta" credeva fortemente e l’hanno accompagnata sino al martirio, il messaggio della Santa corinaldese è oggi più che mai attuale. L’Amministrazione Comunale attraverso le parole del Sindaco Gianni Aloisi ringrazia la Regione Marche ed in particolare il Consiglio Regionale per il patrocinio, oltre a ricordare quanti stanno collaborando da settimane per organizzare al meglio la presenza dei Pellegrini "Il Giubileo è un appuntamento per il quale la nostra Amministrazione si è da subito resa disponibile a collaborare con Parrocchia e Diocesi. Il gruppo di lavoro prevede inoltre diversi appuntamenti nel 2025, legati alla Santa e all’Anno Santo. Questa Amministrazione si è focalizzata sui servizi di accoglienza e soprattutto sull’inclusione, perché tutti devono avere la possibilità di poter vivere questo appuntamento".

Durante la settimana verranno allestiti punti informativi e di assistenza ai pellegrini, volontari delle Associazioni e della Parrocchia daranno supporto ai visitatori al Santuario e l’Ufficio Iat, tanti anche i menù dedicati nelle strutture ricettive.