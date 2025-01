"Giunta inadeguata, altro che nove in pagella"

"Giunta inadeguata, altroché voto autocelebrativo da nove". È la dura critica di Italia Viva, dopo la conferenza di inizio anno dell’amministrazione Signorini. "Non siamo abituati a fare il controcanto in ogni occasione, ma assegnarsi quel voto per le capacità amministrative ci è sembrato fuori dalle righe e dalla realtà – dicono i renziani falconaresi guidati dalla presidente Francesca Rosati (in foto) e dalla professoressa Maria Ambrogini –. È vero assistiamo ad un fermento di progetti e iniziative dovuti ad una stagione propizia di finanziamenti previsti da normative europee (Pnrr) e nazionali, ma i nostri dubbi e riserve trovano conferma proprio nelle capacità operative e gestionali dimostrate dalla squadra del sindaco Stefania Signorini nel portare a compimento un così ambizioso programma. È oggettiva l’incapacità dell’amministrazione nel non aver voluto concordare con le banche il passaggio dei mutui da interesse variabile ad interesse fisso prima dell’aumento dei tassi, che tra l’altro era ampiamente prevedibile, e che purtroppo ha portato la rata annuale dei mutui da 2,4 milioni a 4,2 milioni e questa responsabilità di non aver provveduto a tale trasformazione ha portato il Comune all’impossibilità di pagare le quote capitali dei mutui per chiudere il bilancio annuale, rimandando i pagamenti alla prossima amministrazione che subentrerà". Per loro manca "una visione complessiva e lungimirante, che punti a risolvere i mali storici che gravano sulla città". Quindi, "il nostro voto di insufficienza a questa amministrazione si basa, più che sui buoni propositi futuri, sull’evidenza che la Giunta di destra-centro attuale e quelle precedenti hanno dimostrato". Per Italia Viva Falconara si rischia di andare incontro "ad una stagione di incompiute che penalizzeranno ulteriormente le situazioni precarie di disagio esistenti nel campo delle strutture scolastiche, sportive, ambientali, sociali e del tempo libero", in riferimento ai tanti cantieri aperti. Ma le perplessità sorgono anche per quelli completati, come la piscina, o quelli in fase di completamento, come la tribuna del Roccheggiani, storiche battaglie di Iv. E così il Caffè Letterario, "mai decollato", la pista ciclabile "pericolosa ed inutilizzata lungo via Bixio", gli sversamenti, la qualità dell’aria e gli "accumulati ritardi negli interventi per mitigare il dissesto idrogeologico nella zona Castelferretti–Ciaf".