Gli studenti e la carta nell’era digitale

Studenti delle scuole superiori al centro del festival "Fabriano Carta è Cultura". La sessione, ispirata dal tema della conferenza mondiale Unesco di quest’anno, ha coinvolto gli studenti nella riflessione su un argomento cruciale per il futuro: la carta nell’era digitale. "La scelta di far partecipare i giovani - spiegano dal Comune - è stata motivata dall’importanza di includere la loro visione in una discussione che guarda al futuro della nostra società e del nostro patrimonio culturale. La loro creatività e il loro punto di vista sono stati ritenuti fondamentali per immaginare nuove forme di integrazione tra tradizione e innovazione. Tre istituti superiori di Fabriano hanno presentato i propri elaborati: il Merloni Miliani "Il profumo della carta", il Liceo Scientifico Vito Volterra una fotografia ispirata alla poesia La Ginestra di Giacomo Leopardi, il Liceo Artistico Mannucci un video che esplora la valorizzazione artistica della carta attraverso il digitale. Il Classico Francesco Stelluti un video che esplora l’evoluzione della scrittura dalla carta al digitale e il Morea Vivarelli un elaborato che sintetizza l’essenza storica di Fabriano ed evidenzia come grazie al digitale, il patrimonio cartario possa essere fruito e valorizzato in tutto il mondo.