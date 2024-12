Gran finale per "Autunno Barocco": il violino solista di Federico Guglielmo anche con l’orchestra marchigiana

Gran finale per la rassegna "Autunno Barocco" della Fondazione Lanari, che oggi (ore 17.30) nel Salone delle Feste del Palazzo Comunale di Ostra propone l’evento ‘Serata galante’. E’ uno straordinario concerto che avrà come protagonisti l’Orchestra Barocca delle Marche e Federico Guglielmo, interprete di fama internazionale, nella doppia veste di violino solista e concertatore. Come indica il sottotitolo (‘Serenate, Divertimenti, Delizie’) si potranno ascoltare brani del ‘700 di sapore ‘galante’, di periodi e personalità distanti tra loro.